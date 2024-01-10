Український форвард висловився про визнання найкращим гравцем Жирони у грудні 2023 року.
Артем Довбик, Getty Images
10 січня 2024, 18:53
Напередодні стало відомо про те, що український нападник Артем Довбик став найкращим гравцем Жирони у грудні.
26-річний українець, який забив у минулому місяці чотири голи в чотирьох матчах чемпіонату Іспанії, подякував вболівальникам за підтримку.
"Дякую вам, вболівальники Жирони, за цю нагороду. Я продовжуватиму. Сподіваюся, ми знову виграємо з цією нагородою", — сказав Артем Довбик для пресслужби Жирони.
Нагадаємо, раніше Артема Довбика було визнано найкращим гравцем іспанської Ла Ліги за підсумками грудня минулого року.