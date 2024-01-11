Іспанський фахівець бачить перспективу саудівського футболу.
Хаві, Getty Images
11 січня 2024, 14:29
Головний тренер Басрелони Хаві розповів про розвиток саудівського футболу. Його слова наводить Mundo Deportivo.
"Саудівська ліга досягне того, на що очікує її керівництво. Їхні клуби були найкращими, коли я виступав у Лізі чемпіонів Азії з катарським Аль-Саддом.
Я стежу за арабським футболом. Мені цікаво дивитися футбол деяких команд", — сказав іспанець.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії проходить Суперкубок Іспанії. Сьогодні, у другому півфіналі турніру Барселона зіграє з Осасуною. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.