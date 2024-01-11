Іспанія

Іспанський фахівець бачить перспективу саудівського футболу.

Головний тренер Басрелони Хаві розповів про розвиток саудівського футболу. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Саудівська ліга досягне того, на що очікує її керівництво. Їхні клуби були найкращими, коли я виступав у Лізі чемпіонів Азії з катарським Аль-Саддом.

Я стежу за арабським футболом. Мені цікаво дивитися футбол деяких команд", — сказав іспанець.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії проходить Суперкубок Іспанії. Сьогодні, у другому півфіналі турніру Барселона зіграє з Осасуною. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.