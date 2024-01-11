Легенда.
Getty Images
11 січня 2024, 15:13
Нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн відзначився голом у ворота Реалу в півфінальному матчі Суперкубку Іспанії (3:5), тим самим ставши найкращим голеодором "матрацників" за всю історію. Після гри, француз висловився з приводу перевершення бомбардирського рекорду Луїса Арагонеса.
"Для мене це щось неймовірне. Джерело гордості. У перерві було багато емоцій, але нам треба було зосередитися та повернутись до гри з холодною головою", — заявив рекордсмен.
Наразі, на рахунку Антуана Грізманна 174 голи у 368 матчах в складі Атлетіко.