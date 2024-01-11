Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубка Іспанії-2024, що відбувся 10 січня 2024 року, 21:00.
Реал — Атлетіко, Getty Images
11 січня 2024, 07:45
У рамках чвертьфіналу Суперкубка Іспанії Реал виграв мадридське дербі в Атлетіко в овертаймі.
Блискавична гра команд у першому таймі запам’яталась одразу чотирма забитими м’ячами, по два на кожну з команд.
Друга половина основного часу також намагалась не відставати в плані результативності, але мала вже менший ступінь азарту, тож гра перейшла до додаткових п’ятнадцятихвилинок.
І лише наприкінці другого овертайму мадридські колективи пригадали, із якою метою насправді приїхали до Саудівської Аравії, і Реал нарешті зробив вирішальний крок до перемоги.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Атлетіко в півфіналі Суперкубка Іспанії-2024:
Реал — Атлетіко 5:3
Голи: Рюдігер, 20, Менді, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (авт.), Діас, 120+3 — Ермосо, 7, Грізманн, 37, Аррісабалага, 78 (авт.)
Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді (Камавінга, 82) — Чуамені (Діас, 82) — Вальверде, Модрич (Кроос, 67) — Беллінгем — Родріго (Себальйос, 106), Вінісіус (Хоселу, 106).
Атлетіко: Облак — Льоренте (Аспілікуета, 106), Савич, Хіменес, Ермосо, Ліно (Моліна, 66) — Де Пауль, Коке (Галан, 104), Сауль (Рікельме, 66) — Мората (Корреа, 91), Грізманн.
Попередження: Діас