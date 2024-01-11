Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубка Іспанії-2024, що відбувся 10 січня 2024 року, 21:00.

У рамках чвертьфіналу Суперкубка Іспанії Реал виграв мадридське дербі в Атлетіко в овертаймі.

Блискавична гра команд у першому таймі запам’яталась одразу чотирма забитими м’ячами, по два на кожну з команд.

Друга половина основного часу також намагалась не відставати в плані результативності, але мала вже менший ступінь азарту, тож гра перейшла до додаткових п’ятнадцятихвилинок.

І лише наприкінці другого овертайму мадридські колективи пригадали, із якою метою насправді приїхали до Саудівської Аравії, і Реал нарешті зробив вирішальний крок до перемоги.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Атлетіко в півфіналі Суперкубка Іспанії-2024:

Реал — Атлетіко 5:3

Голи: Рюдігер, 20, Менді, 29, Карвахаль, 85, Савич, 116 (авт.), Діас, 120+3 — Ермосо, 7, Грізманн, 37, Аррісабалага, 78 (авт.)

Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді (Камавінга, 82) — Чуамені (Діас, 82) — Вальверде, Модрич (Кроос, 67) — Беллінгем — Родріго (Себальйос, 106), Вінісіус (Хоселу, 106).

Атлетіко: Облак — Льоренте (Аспілікуета, 106), Савич, Хіменес, Ермосо, Ліно (Моліна, 66) — Де Пауль, Коке (Галан, 104), Сауль (Рікельме, 66) — Мората (Корреа, 91), Грізманн.

Попередження: Діас