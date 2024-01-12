Іспанія

На нас чекає чергове "El Clásico".

У другому півфіналі Суперкубку Іспанії Барселона на класі перемогла Осасуну (2:0). Спортивний директор каталонського клубу Деку вже смакує майбутній двобій з мадридським Реалом у фіналі турніру.

"Ми хочемо виграти Суперкубок, а потім продовжити боротьбу за перемогу у Ла Лізі, Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів.

З Реалом завжди виходять особливі та яскраві зустрічі. Вони провели фантастичний півфінальний матч з мадридським Атлетіко.

І ми, і Реал підходимо до цього матчу у відмінному стані, тому тут немає явного фаворита. На всіх нас очікує запеклий двобій, в цьому я не сумніваюся", — сказав функціонер Барси.

Фінал Суперкубку Іспанії між мадридським Реалом та Барселоною пройде 14 січня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початок матчу о 20:00 за київським часом.