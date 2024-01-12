Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубка Іспанії, що відбувся 11 січня 2024 року, 21:00.

Барселона у півфіналі Суперкубку Іспанії здобула перемогу над Осасуною (2:0).

Рахунок у матчі було відкрито на 59 хвилині, коли у складі команди Хаві результативним ударом відзначився Роберт Левандовські. Потім на третій компенсованій хвилині другий м'яч "блаугранас" забив Ламін Ямал.

Таким чином Барселона вийшла у фінал турніру, де зіграє проти мадридського Реалу. Гра відбудеться 14 січня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Осасуна в півфіналі Суперкубка Іспанії-2024:

Барселона — Осасуна 2:0

Голи: Левандовські, 59, Ямал, 90+3.

Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Роберто (Педрі, 61), де Йонг, Гюндоган — Рафінья (Ямал, 42), Левандовські, Торрес (Феліш, 61).

Осасуна: Еррера — Катена, Д. Гарсія, Крус (Барха, 85) — Аресо, Муньйос (Монкайола, 69), Аймар, Р. Пенья (Мохіка, 78) — Арнаїс (Рауль, 69), Гомес (Р. Гарсія, 85) — Будімір.

Попередження: Катена, Аресо, Арнаїс.