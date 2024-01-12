Участь українця у поєдинку наразі під питанням.
Роман Яремчук, Getty Images
12 січня 2024, 18:44
Центральний нападник Роман Яремчук пропустив тренування Валенсії у п'ятницю, 12 січня, через захворювання на грип.
Українець може не зіграти у виїзному матчі 20 туру Ла Ліги проти Кадіса, який відбудеться у неділю, 14 січня.
У попередньому поєдинку чемпіонату Іспанії 28-річний гравець відзначився дебютним голом за "кажанів" у цьому турнірі.
У цьому сезоні він вже взяв участь у 16 матчах Валенсії у всіх турнірах, загалом відзначившись 2 голами.