Іспанія

Участь українця у поєдинку наразі під питанням.

Центральний нападник Роман Яремчук пропустив тренування Валенсії у п'ятницю, 12 січня, через захворювання на грип.

Українець може не зіграти у виїзному матчі 20 туру Ла Ліги проти Кадіса, який відбудеться у неділю, 14 січня.

У попередньому поєдинку чемпіонату Іспанії 28-річний гравець відзначився дебютним голом за "кажанів" у цьому турнірі.

У цьому сезоні він вже взяв участь у 16 матчах Валенсії у всіх турнірах, загалом відзначившись 2 голами.