Іспанія

Чергова спроба камерунця заграти в Іспанії

Камерунський опорний півзахисник Мартіне Онгла в своїй професійній кар’єрі де тільки не встиг пограти, але на батьківщину не повертався відтоді, як його в 2016 році з Академії Нкуфо не забрала іспанська Гранада.

Там 25-річний виконавець набув першого великого футбольного досвіду й навіть на пів року долучився до системи каталонської Барселони, яка не розгледіла в ньому великого таланту.

Такий самий досвід у камерунця був і у складі львівських Карпат, де він провів першу половину 2019 року, і тільки після цього почав стабільно грати на "дорослому" рівні.

Але вже не в Гранаді — його придбав собі бельгійський Антверпен за 1,6 млн євро, а вже за три роки італійська Верона оформила його остаточний трансфер із попередньою орендою за втричі більші кошти.

Однак минуло всього пів сезону, і "мастифи" зрозуміли, що прорахувались у прогнозах щодо виступів гравця, тому минулий сезон він завершував у Реалі Вальядолід.

У поточній ж кампанії Верона використала Онглу в 17 матчах, після чого ухвалила рішення про продаж.

Покупець знайшовся доволі швидко — фактично рідна для Мартіна Гранада, яка повернула його за 2,5 млн євро.

Іспанці вже оголосили про цей трансфер офіційно, і тепер новачок гратиме за них найближчі три роки.

Нагадаємо, що Онгла за Карпати зіграв 16 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі — більшу результативність він мав лише в Антверпені (5+3 за 58 ігор).