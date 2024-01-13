Іспанія

Баски шукають підсилення на другу частину сезону.

Баскський Реал Сосьєдад за підсумками осінньої частини Ліги чемпіонів УЄФА пробився до плей-оф, де гратиме проти французького Парі Сен-Жермен.

На цьому тлі іспанський колектив планує активно провести зимову трансферну кампанію та відшукати якісних новачків для підсилення власних можливостей ротації.

Одним із таких може стати американський атакувальний півзахисник дортмундської Боруссії Джованні Рейна, якого "джмелі" в поточній кампанії неохоче залучають до стартового складу.

Сосьєдад наразі пропонує взяти 21-річного виконавця в оренду до завершення поточної кампанії та не хоче залишати за собою права викупу доволі дороговартісного виконавця.

Незважаючи на те, що в Рейни чинний контракт із Боруссією діє лише до 2025 року, за нього проситимуть не менше 20 млн євро.

У поточній кампанії Джованні зіграв 11 матчів (319 хвилин).