Іспанський фахівець поважає ентренадора "королівського" клубу.
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13 січня 2024, 14:14
Головний тренер Барселони Хаві висловився про наставника мадридського Реалу Карло Анчелотті, з яким завтра Барсі доведеться грати у фіналі Суперкубку Іспанії.
"Я точно не недооцінюю його, навпаки, на мій погляд Анчелотті один із найкращих тренерів у світі та в історії, про це говорить його послужний список. Він досяг успіху в усіх країнах, у яких працював, залишивши там свою спадщину.
Ви не почуєте, щоб хоч хтось погано відгукувався про Анчелотті. Він джентльмен, і я відчуваю до нього надзвичайну повагу.
Наші схожості? Ми обидва були півзахисниками, але наші ідеї та системи різні", — сказав ентренадор каталонського клубу.