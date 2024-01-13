Іспанія

Іспанський фахівець поважає ентренадора "королівського" клубу.

Головний тренер Барселони Хаві висловився про наставника мадридського Реалу Карло Анчелотті, з яким завтра Барсі доведеться грати у фіналі Суперкубку Іспанії.

"Я точно не недооцінюю його, навпаки, на мій погляд Анчелотті один із найкращих тренерів у світі та в історії, про це говорить його послужний список. Він досяг успіху в усіх країнах, у яких працював, залишивши там свою спадщину.

Ви не почуєте, щоб хоч хтось погано відгукувався про Анчелотті. Він джентльмен, і я відчуваю до нього надзвичайну повагу.

Наші схожості? Ми обидва були півзахисниками, але наші ідеї та системи різні", — сказав ентренадор каталонського клубу.