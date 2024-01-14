Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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14 січня 2024, 00:15
У рамках 20 туру іспанської Ла Ліги Бетіс приймав Гранаду.
Господарі мінімально зуміли здолати гостей, відправивши до їхніх воріт один гол.
Бетіс - Гранада 1:0
Гол: Іско, 76
Бетіс: Руї Сілва – Руїбаль (Бусто, 50), Песселья, Сократіс, Абнер – Рока, Гуардадо – Луїс Енріке, Іско, Айосе Перес (Діао, 19) – Вілліан Жозе (Фекір, 69)
Гранада: Баталья – Мендес (Мелендо 90), П'янтковський, Мікель, Нева – Сарагоса, Серхіо Руїс (Гумбау, 68), Вільяр (Онгла, 87), Кальєхон (Аресо, 68) – Узуні (Пуертас, 86), Боє
Попередження: Сократіс, 55, Діао, 65, Іско, 90+1 — Мендес, 13, Узуні, 33, Баталья, 43, Пуертас, 90+3.