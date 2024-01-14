Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Реал та каталонська Барселона.

Мадридський Реал та каталонська Барселона розіграють поміж собою Суперкубок Іспанії-2024 в Ер-Ріяді.

Карло Анчелотті, після перемоги в дербі над Атлетіко (5:3), залучив до стартового складу Андрія Луніна до рамки воріт, тоді як Кроос гратиме в центрі поля.

Хаві, на тлі перемоги над памплонською Осасуною (2:0), використав із перших хвилин Педрі в центрі поля, тоді як Роберто гратиме праворуч в атаці.

Реал: Лунін — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Запасні: Аррісабалага, Модрич, Камавінга, Хоселу, Себальйос, Фран Гарсія, Браїм, Гюлер, Мартін, Пас, Вінісіус Тобіас.

Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі, де Йонг, Гюндоган — Роберто, Левандовські, Торрес.

Запасні: Астралага, Касадо, Феліш, Ямал, Касадо, Кочен, Фермін, Кубрасі, Гую, Форт.



Гра Реал — Барселона почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.