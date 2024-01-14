Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу іспанського суперкубку, який пройде 14 січня і розпочнеться о 21:00.

У рамках Суперкубку Іспанії між собою зійдуться Реал та Барселона. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

РЕАЛ — БАРСЕЛОНА

НЕДІЛЯ, 14 СІЧНЯ, 21:00. КСУ СТЕДІУМ, ЕР-РІЯД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН МУНУЕРА.

У матчі в рамках одного із іспанських турнірів зустрінуться Реал та Барселона.

Минулого року чемпіону Іспанії вдалося перемогти з рахунком 3:1 завдяки голу та асисту Роберта Левандовські, а також забивали Педрі і Гаві.

У півфіналі мадридська команда перемогла Атлетіко у принциповому матчі 5:3. Блискуче виступив Дані Карвахаль, який забив і віддав два асисти, що дозволило здобути перемогу у овертаймах.

Колектив Хаві обіграв Осасуну, у другому таймі реалізувавши свої моменти. Один м'яч на рахунку польського бомбардира, другий оформив Ламіне Ямаль.

У цьому сезоні непоганий матч відбувся у Прімері, де Реал зміг обіграти свого опонента на виїзді і збільшити відрив у таблиці. Ілкай Гюндоган відкрив рахунок, але Джуд Беллінгем забив двічі у другому таймі.

Говорячи про попередній розіграш іспанського чемпіонату необхідно відмітити хороші виступи Барселони, втім у національному кубку за сумою двох зустрічей її опонент вийшов далі. Отже, клуби нерідко обмінюються переможними результатами.

Наразі більшим фаворитом є Реал через нинішню форму іншого учасника фіналу, але у такій зустрічі це нерідко відходить в інший бік. Можемо очікувати достатньо чудовий матч.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді — Вальверде, Чуамені, Модрич, Беллінгем — Родріго, Вінісіус

Атлетіко: Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі, Гюндоган, де Йонг — Ямаль, Левандовські, Феліш

Не зіграють: Куртуа, Алаба, Мілітао, Лукас — тер Штеген, Мартінес, Алонсо, Гаві, Рафінья

Під питанням: .. — Канселу

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