Вдруге українець виграв Суперкубок Іспанії.
АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES
14 січня 2024, 23:29
Андрій Лунін у цьому поєдинку провів усі 90 хвилин на полі.
Таким чином, для 24-річного футболіста це сьомий трофей у складі мадридської команди.
Раніше Лунін ставав володарем Ліги чемпіонів-2021/22, чемпіоната Іспанії-2021/22, Кубка Іспанії-2022/23, Суперкубка Європи-2022, Клубного чемпіонату світу-2022 та Суперкубка Іспанії-2021/22.
Зазначимо, що на цьому етапі українець виграє боротьбу у Кепи Аррісабалаги за пост №1 у воротах Реала.