Іспанія

Вдруге українець виграв Суперкубок Іспанії.

Андрій Лунін у цьому поєдинку провів усі 90 хвилин на полі.

Таким чином, для 24-річного футболіста це сьомий трофей у складі мадридської команди.

Раніше Лунін ставав володарем Ліги чемпіонів-2021/22, чемпіоната Іспанії-2021/22, Кубка Іспанії-2022/23, Суперкубка Європи-2022, Клубного чемпіонату світу-2022 та Суперкубка Іспанії-2021/22.

Зазначимо, що на цьому етапі українець виграє боротьбу у Кепи Аррісабалаги за пост №1 у воротах Реала.