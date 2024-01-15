Іспанія

Попереду залишився лише один конкурент.

Напередодні мадридський Реал здобув упевнену перемогу в фінальному матчі за Суперкубок Іспанії-2024 проти каталонської Барселони.

Реал — Барселона 4:1 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Іспанії

Однак головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті запам’ятає цей матч ще й у контексті важливого особистого досягнення.

64-річний італійський фахівець провів на чолі Реала 264 матч у тренерській кар’єрі.

Це дозволило йому остаточно випередити француза Зінедіна Зідана за цим показником.

Таким чином Анчелотті став новим другим номером у цьому рейтингу.

Попереду Карло тільки один керманич — легендарний іспанець Мігель Муньйос, на рахунку якого "недосяжні" 528 поєдинків.

Наступний матч для Реала буде черговим мадридським дербі проти Атлетіко, але цього разу на Метрополітано й у рамках Кубка Іспанії.