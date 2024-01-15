Попереду залишився лише один конкурент.
Карло Анчелотті, Getty Images
15 січня 2024, 09:51
Напередодні мадридський Реал здобув упевнену перемогу в фінальному матчі за Суперкубок Іспанії-2024 проти каталонської Барселони.
Реал — Барселона 4:1 Відео голів та огляд матчу Суперкубка Іспанії
Однак головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті запам’ятає цей матч ще й у контексті важливого особистого досягнення.
64-річний італійський фахівець провів на чолі Реала 264 матч у тренерській кар’єрі.
Це дозволило йому остаточно випередити француза Зінедіна Зідана за цим показником.
Таким чином Анчелотті став новим другим номером у цьому рейтингу.
Попереду Карло тільки один керманич — легендарний іспанець Мігель Муньйос, на рахунку якого "недосяжні" 528 поєдинків.
Наступний матч для Реала буде черговим мадридським дербі проти Атлетіко, але цього разу на Метрополітано й у рамках Кубка Іспанії.