Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубка Іспанії, що відбувся 14 січня 2024 року, 21:00.

В фіналі Суперкубка Іспанії Реал обіграв Барселону та завоював трофей.

Команда Карло Анчелотті у вирішальній грі не залишила шансів одвічному супернику — каталонській Барселоні, завдяки хет-трику Вінісіуса Жуніора, майже бездоганній грі Андрія Луніна та м'ячу Родріго.

Огляд матчу:

Реал — Барселона 4:1

Голи: Вінісіус, 7, 10, 39 (пен.), Родріго, 64 — Левандовські, 32



Реал: Лунін — Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді — Чуамені — Вальверде (Себальйос, 86), Кроос (Модрич, 81) — Беллінгем (Хоселу, 86) — Родріго (Діас, 77), Вінісіус (Камавінга, 82).



Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі (Ямал, 61), де Йонг, Гюндоган — Роберто (Фермін, 60), Левандовські, Торрес (Феліш, 61).



Попередження: Беллінгем — Араухо, Робето



На 71-й хвилині був вилучений Рональд Араухо (Барселона) (друге попередження).