Іспанія

З цієї причини каталонський клуб не купуватиме футболіста у січні.

Барселона планує задіяти Андреаса Крістенсена на новій позиції, повідомляє Mundo Deportivo.

Деку підтвердив, що клуб не зможе підписати опорного півзахисника у зимове трансферне вікно.

Виплати з боку інвестиційного фонду Libero, який придбав 49% акцій Barca Studios, ще відкладаються. Без цих грошей "блауграна" не зможе купувати новачків.

У зв'язку із цим керівники Барселони вирішили знайти нового опорника серед гравців нинішнього складу – ним стане Андреас Крістенсен.

У поточному сезоні данець провів 15 матчів у Ла Лізі та відзначився одним асистом.