З цієї причини каталонський клуб не купуватиме футболіста у січні.
АНДРЕАС КРІСТЕНСЕН, GETTY IMAGES
16 січня 2024, 18:39
Барселона планує задіяти Андреаса Крістенсена на новій позиції, повідомляє Mundo Deportivo.
Деку підтвердив, що клуб не зможе підписати опорного півзахисника у зимове трансферне вікно.
Виплати з боку інвестиційного фонду Libero, який придбав 49% акцій Barca Studios, ще відкладаються. Без цих грошей "блауграна" не зможе купувати новачків.
У зв'язку із цим керівники Барселони вирішили знайти нового опорника серед гравців нинішнього складу – ним стане Андреас Крістенсен.
У поточному сезоні данець провів 15 матчів у Ла Лізі та відзначився одним асистом.