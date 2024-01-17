Іспанія

Усе залежить від результатів перемовин із Баварією.

Іспанський фланговий захисник мадридського Реала Фран Гарсія минулого літа повернувся до "бланкос" із Райо Вальєкано за 5 млн євро та мав створити додаткову ширину лави запасних для Карло Анчелотті.

Однак повноцінно заграти в складі рідної команди в 24-річного гравця так і не вийшло, після чого постало питання про доцільність його подальшого перебування в команді.

Місцеві ЗМІ повідомляють, Реал ухвалив рішення про продаж власного футболіста, однак лише за однієї умови — улітку йому має надійти гідна заміна.

І йдеться не про кого-небудь, а про канадського захисника мюнхенської Баварії Альфонсо Девіса, перемовини щодо його мадридський колектив веде вже не перше трансферне вікно.

Якщо Девіс не продовжить контракт із Баварією, який чинний до 2025 року, "королівський" клуб планує посилити тиск на "Рекордмайстера" та зрештою отримати собі зіркового виконавця.

Фран у поточному сезоні провів 19 матчів (1047 хвилин), зробивши п’ять гольових передач.