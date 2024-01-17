Іспанія

Клуб на знак поваги зрозуміє будь-яке рішення футболіста.

Мексиканський півзахисник Андрес Гвардадо виступає в Європі з літа 2007 року, коли іспанський Депортіво сплатив за нього 7 млн євро, після чого футболіст настільки добре адаптувався до місцевого футболу, що неодмінно повертався до Ла Ліги, але вже у Валенсію й на правах оренди з німецького Баєра та нідерландського ПСВ.

Однак наразі 37-річному виконавцю вже час поміркувати над поступовим завершенням професійної кар’єри й на тлі останніх семи років, які він провів у севільському Бетісі, це рішення виглядає надзвичайно складним.

Але в поточній кампанії Гвардадо вже не має ролі стабільного виконавця стартового складу "зелено-білих" і провів лише 19 матчів (866 хвилин).

Як повідомляє іспанська преса, Андрес близький до переходу до мексиканського клубу Леон.

Раніше повідомлялось, що футболіст має дограти сезон до кінця, після чого ухвалити рішення про своє майбутнє.

Однак у нього розжарівся конфлікт із головним тренером Мануелем Пеллегріні після нічиєї проти Жирони, і в підсумку він майже не виходив на поле останнім часом.

Тим часом Бетіс запропонував Гвардадо посаду в клубі.