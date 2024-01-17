Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві впевнений, що його гравці підтримують.

"Коли гравці перестануть підтримувати мене, я зберу свої речі та поїду додому.

Поразки у фіналі, особливо від Реала, завдають біль. Але команда сильна, гравці вірять у наш проєкт. Це правда, що днями ми зіграли дуже погано, але хочемо виправити ситуацію і повторити успіх минулого сезону.

Цього сезону стоїть завдання вигравати титул. Ми вийшли у плей-оф Ліги чемпіонів, і незважаючи на поразку у Суперкубку, ми близькі до успіху", — наводить слова Хаві Sport.es.

Раніше повідомлялося, що гравці Барселони втрачають віру у Хаві.