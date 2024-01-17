Іспанія

Керманич Реала висловився напередодні поєдинку проти Атлетіко в Кубку Іспанії.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії на нас чекає чергове принципове мадридське протистояння між Атлетіко та Реалом, яке пройде на стадіоні Ванда Метрополітано.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "матрацниками".

"Цей матч буде важчим за той, що відбувся в рамках Суперкубка Іспанії, оскільки Атлетіко дуже сильний вдома. Не думаю, що попередні дербі дають нам психологічну перевагу. Кожний матч має індивідуальний характер.

Ми гратимемо проти дуже важкого суперника. Це матч між двома командами, які можуть виграти турнір, і це само говорить про рівень цієї гри.

Чи турбує мене, що не буде коридору пошани? Я поважаю рішення кожного клубу, незалежно від того, яким воно є. Чи зробили б ми його? Коли виникне така ситуація, ми зробимо те, що буде найкраще для клубу", — цитує слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що матч Атлетіко — Реал Мадрид відбудеться 18 січня о 22:30 за київським часом, тоді як 10 січня команди зустрічалися в півфіналі Суперкубка Іспанії — "вершкові" перемогли з рахунком 5:3 завдяки двом голам наприкінці другого екстратайму.