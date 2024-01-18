Іспанія

Керманич севільського клубу вважає це дуже відчутною втратою.

Мексиканський центральний півзахисник Андрес Гвардадо виступає в складі севільського Бетіса вже сьомий рік поспіль і за цей час устиг міцно вкорінитись у системі клубу.

Однак після завершення поточного сезону контракт із 37-річним виконавцем добігає до свого завершення й "зелено-білі", із огляду на його поважний вік, не пропонують гравцю оновити угоду.

Не надто пручається можливості залишити клуб і сам Гвардадо, але натомість йому можуть запропонувати посаду в керівній структурі.

Тим часом головний тренере Бетіса Мануель Пеллегріні в своєму останньому інтерв’ю підтвердив наміри футболіста завершити виступи в севільському колективів.

"Я вважаю, що Андрес може пограти ще десь 2-3 роки на високому рівні десь у Мексиці. Він повністю заслуговує на те, щоб Бетіс схвалив будь-яке його рішення.

Цей гравець дуже багато зробив для клубу. Сподіваюсь, що він зробить правильний для себе вибір.

Так, це правда, що в мене були з ним палкі суперечки, але наразі жодних конфліктів — усе завершено.

Відхід Гвардадо в кінці сезону буде великою втратою для нас усіх", — заявив чилійський фахівець.

У поточній кампанії Гвардадо провів 19 матчів (866 хвилин).