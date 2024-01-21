Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 21-го туру Прімери, який пройде 21 січня та розпочнеться о годині 17:15.

У рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Мадрид та Альмерія.

РЕАЛ МАДРИД — АЛЬМЕРІЯ

НЕДІЛЯ, 21 СІЧНЯ, 17:15. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСІСКО МАЕСО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал зустрінеться із Альмерією та буде намагатися збільшити відрив у таблиці. Наразі іспанський гранд поступився у Кубку Іспанії Атлетіко і не зможе цього сезону другій рік поспіль здобути даний трофей, але до цього виграв Суперкубок Іспанії, отже настрій в хлопців Карло Анчелотті хороший і вони концентруються на інших змаганнях. У чемпіонаті, враховуючи нинішні кондиції Барселони, а також чудові виступи Жирони є можливість здобути золоті медалі. Навіть не дивлячись на численні пошкодження результати доволі таки непогані.

У опонента справи трішки інші. Місце у зоні вильоту точно не те, чого хотілося би цьому клубу перед нинішньою кампанією. Необхідно далі лише вигравати, якщо хочеться зберегти прописку у вищому дивізіоні. Зробити це буде не дуже легко.

Однак спробувати здобути бали у матчі з фаворитом, чому ні? Така ситуація була тиждень тому, коли вони зіграли внічию з Жироною. Вони також показали хорошу гру в протистояннях з більш авторитетними опонентами, наприклад, проти Барселони на Камп Ноу або проти Атлетіко на Ванда Метрополітано.

Реал Мадрид виграв вісім із дев’яти матчів Ла Ліги вдома цього сезону, не пропускаючи у п'ятьох з них. Загалом у цих іграх вони пропустили лише чотири голи, забивши аж 22. Альмерія, з іншого боку, програла 9 із 10 виїзних ігор цього сезону у чемпіонаті. У цих зустрічах вони пропустили 25 голів. У попередній історії протистояння мадридський колектив регулярно обігрував цього опонента. Крім того, він виграв кожен домашній матч чемпіонату із ним (7 ігор) і забив принаймні три голи в кожному з цих матчів.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Гарсія — Вальверде, Чуамені, Кроос, Діас — Хоселу, Родріго

Альмерія: Максіміану — Пубіль, Брандаріс, Гонсалес, Акієме — Лопі, Мелеро — Аррібас, Робертоне, Ембарба — Рамазані

Не зіграють: Куртуа, Мілітао, Алаба — Баба, Коне, Баптістао, Мендес, Пуйгмаль, Санка

Під питанням: Лукас — Монтес

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