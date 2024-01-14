Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 14 січня 2024 року, 15:00.

У 20-му турі Ла Ліги Жирона несподівано втратила очки з головним аутсайдером ліги Альмерією — 0:0.

Попри нічию Жирона все одно вийшла у лідери чемпіонату. Наразі у команди Мічела 49 очок, тобто на один бал більше, ніж у Реала, в якого гра в запасі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Альмерія — Жирона у 20 турі Ла Ліги-2023/24

Альмерія — Жирона 0:0

Альмерія: Машиміану — Пубіль (Рамазані, 68), Гонсалес (Посо, 63), Монтес (Сууарес, 85), Чумі, Акієме — Лопі, Робертоне — Ембарба (Мелеро, 69), Аррібас (Каїкі, 84) — Баптістао

Жирона: Гассаніга — Арнау, Хуанпе, Блінд, Гутьєррес — Коуто (Циганков, 57), Мартінес, Мартін, А. Гарсія, Торре (Соліс, 57), Валері (Савіо, 67) — Довбик (Стуані, 67)

Попередження: Баптістао, Акієме, Монтес, Каїкі — Валері, Хуанпе, Савіо

Вилучення: Алейш Гарсія, 80