Іспанія

Важка втрата для "матрацників".

Захисник мадридського Атлетіко Сесар Аспілікуета ризикує пропустити від восьми до дванадцяти тижнів через пошкодження, яке він отримав у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії з мадридським Реалом (4:2). Про це повідомляє sport.es.

Зазначається, що 34-річний універсальний захисник отримав розрив зовнішнього меніска. Найближчим часом буде ухвалено рішення про формат лікування іспанця.

Цього сезону, Сесар Аспілікуета відіграв за Атлетіко 22 матчі, віддав одну результативну передачу та отримав п'ять жовтих карток.