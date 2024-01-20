Іспанія

Майбутній гравець Реала хоче писати свою, особисту історію.

Нападник бразильського Палмейрасу Ендрік, який наступного літа приєднається до мадридського Реала, заявив, що не хоче, щоб його порівнювали з легендарними бразильськими футболістами. Цитує молодого бразильця Mundo Deportivo.

"Є речі, які люди говорять про мене, як, наприклад, про те, що я "новий Пеле" або "новий Роналдо".

Я хочу бути Ендріком, і для мене не має значення, що про мене говорять. Тепер на мені лежить велика відповідальність, і я збираюся витримати цей тиск, бо знаю, що можу допомогти своїй сім'ї, а також надихнути інших молодих людей на неймовірні звершення", — сказав 17-річний вундеркінд.

Цього сезону, Ендрік зіграв за Палмейрас 59 матчів, забив 17 м'ячів та віддав дві гольові передачі.