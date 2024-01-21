Іспанія

Не дивно, враховуючи гру каталонців останнім часом.

Головний тренер Барселони Хаві висловився з приводу атмосфери навколо його команди. Наводить слова ентренадора As.

"Травми завжди заважають, але це не проблема. Я більше турбуюся про те, щоб наша гра покращала. У свою чергу, травми – це частина футболу. Вони є невід'ємною частиною процесу будь-якого змагання.

Так, позитиву не вистачає, але я вже намагаюся боротися із цим. Каталонія, великий клуб, історія – це все тисне на нас. Однак те, що я футболіст, надає мені більше спокою.

Ми усвідомлюємо рівень вимог, що висуваються до нас, але позитиву навколо команди не вистачає. Ми намагаємося збудувати щось нове, хоча я і стикаюся з критикою. Але невдачею було б не спробувати щось змінити. Я вірю в команду", — сказав іспанський фахівець.

Сьогодні, о 19:30, в рамках 22-го туру Ла Ліги, "блаугранас" зіграють проти Бетіса. Наразі, Барса посідає четверту сходинку у чемпіонаті Іспанії, відстаючи від лідируючого Реала на вісім пунктів, маючи на одну зіграну гру менше.