Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 21 січня 2024 року, 16:00.

У рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги Осасуна приймала на своєму полі Хетафе та здобула перемогу.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, проте саме господарям вдалося вирвати три очки завдяки голу Аресо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Осасуна — Хетафе в 21 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Осасуна - Хетафе 3:2

Голи: Гарсія, 9, Муньйос, 31, Аресо, 80 — Майораль, 64, Максимович, 68