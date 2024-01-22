Іспанія

Вінгер дав свій коментар.

Ферран Торрес вважає, що переживає найкращі часи від початку кар'єри.

"Думаю, я переживаю найкращий момент у своїй кар'єрі, коли я найбільше впевнений у собі і почуваюся морально сильнішим.

Я зрозумів, що характер найважливіше. Він допомагає здобути впевненість у собі, яка дуже важлива, щоб бути кращою на полі та за його межами. Тому важливо працювати, зберігати смирення та бути стабільним.

Дисципліна – це те, що відрізняє вас від решти", — наводить слова Торреса Marca.