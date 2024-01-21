Іспанія

Завершився ще один матч 21 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять першого туру іспанської Ла Ліги Бетіс приймав Барселону на Естадіо Беніто Вільямарін.

Вивести гостей вперед вдалося Торресу, гол якого виявився єдиним у першому таймі. По перерві він зумів оформити дубль. Своїм дублем відповів Іско, двічі відзначившись протягом кількох хвилин. Наприкінці поєдинку Барселона все ж змогла забезпечити собі перемогу завдяки результативному удару Феліша та третьому голу Торреса.

Бетіс — Барселона 2:4

Голи: Іско, 56, 59 — Торрес, 21, 48, 90+2, Феліш, 90

Попередження: Абнер, 72 — де Йонг, 57, Роке, 90+6

Бетіс: Сілва — Бельєрін, Песселья, Сократіс, Абнер — Кардосо (Альтіміра, 73), Рока — Енріке, Іско, Діао (Фекір, 46) — Жозе (Іглесіас, 46)

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі (Феліш, 81), Бальде — де Йонг, Гюндоган, Педрі (Лопес, 71) — Ямал, Левандовські (Роке, 63), Торрес