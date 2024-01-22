"Те, що сталося вчора на Бернабеу — це світова ганьба", — заявив іспанський функціонер.

Спочатку суддя ухвалив дуже сумнівне рішення поставити пенальті у ворота Альмерії на 56-й хвилині зустрічі, який реалізував Джуд Беллінгем. Після цього Маесо вирішив скасувати гол Альмерії у ворота Реала на 62-й хвилині матчу за відмашку Лопі. Згодом арбітр знову прийняв рішення на користь "вершкових", зарахувавши гол Вінісіуса на 67-й хвилині гри після перегляду відеоповтору. Завдяки цим рішенням арбітра Реал зміг зрівняти рахунок у матчі, відігравшись з 0:2, а згодом в компенсований час вирвати перемогу.

Зазначимо, що до основного часу зустрічі Маесо додав 11 хвилин.

Нагадаємо, під час зустрічі виникли три спірні епізоди, які вирішилися не на користь Альмерії. Для винесення рішення, головний арбітр зустрічі Франсіско Хосе Ернандес Маесо вдавався до допомоги системи ВАР.