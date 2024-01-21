Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 21 січня 2024 року, 17:15.

У рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здійснив камбек проти Альмерії, здобувши у підсумку перемогу.

Після першого тайму команда Карло Анчелотті програвала в рахунку у два м'ячі, проте після перерви "вершкові" забили три голи у ворота одного з аутсайдерів чемпіонату.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Альмерія в 21 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Реал Мадрид — Альмерія 3:2

Голи: Беллінгем, 56, Вінісіус, 67, Карвахаль, 90+9 — Рамазані, 1, Гонсалес, 43

Попередження: Камавінга, 90+8, Карвахаль, 90+10, Беллінгем, 90+11 — Рамазані, 53, Лопі, 64, Посо, 75, Гонсалес, 84, Суарес, 90+11

Реал Мадрид: Кепа — Карвахаль, Рюдігер, Начо (Діас, 46), Менді (Гарсія, 46) — Вальверде (Себальйос, 70), Чуамені, Кроос (Камавінга, 83) — Беллінгем — Родріго (Хоселу, 46), Вінісіус

Альмерія: Машимільяну — Пубіль (Посо, 70), Каїкі, Чумі, Акієме — Аррібас (Лазаро, 83), Лопі, Гонсалес, Робертоне (Мелеро, 85), Рамазані (Ембарба, 70) — Мілованович (Суарес, 70)