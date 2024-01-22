Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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22 січня 2024, 23:59
У рамках 21 туру іспанської Ла Ліги Атлетіко вирушив на виїзд до Гранади.
Колектив Дієго Сімеоне зумів здолати господарів завдяки голу від Альваро Морати на 55-й хвилині гри з передачі Антуана Грізманна.
Гранада — Атлетіко 0:1
Гол: Мората, 54.
Гранада: Баталья — Рікард Санчес (Пуертас, 85), Мендес, Мікель, Нева — Гумбау (Мелендо, 80), Серхіо Руїс, Вільяр — Сарагоса (Кальєхон, 80), Боє, Узуні (Аресо, 67).
Атлетіко: Облак — Савич, Вітсель, Ермосо — Моліна, Льоренте (де Пауль, 46), Барріос (Хіменес, 80), Сауль (Коке, 76), Рікельме (Самуел Ліно, 46) — Мората (Корреа, 76) , Грізманн.
Попередження: Боє, 75, Баталья, 90+4 — Сауль, 72, Савич, 75.