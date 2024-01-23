Іспанія

Футболіст виступатиме за мадридську команду до 2028 року.

Едер Мілітао продовжив контракт із Реалом, повідомив офіційний сайт іспанської команди.

26-річний футболіст підписав угоду до 30 червня 2028 року.

Нагадаємо, що бразилець прибув до Реалу у 2019 році у віці 21 року і з того часу провів п'ять сезонів за нинішню команду.

У складі Реала він виграв дев'ять трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів та двічі Ла Лігу.

Загалом Мілітао провів за мадридську команду 143 гри та забив 11 голів.