Іспанія

Організатори змагань висунули п’ять кандидатів на отримання нагороди.

Майже добіг до завершення перший місяць 2024 року, і в Іспанії його дуже активно супроводжували футбольні події в різноманітних змаганнях.

На цьому тлі організатори Ла Ліги вирішили визначити п’ятірку кандидатів на отримання звання гравця січня в іспанському чемпіонаті.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Даніель Карвахаль (Реал Мадрид) / 2 матчі (Мальорка, Альмерія), 1 гол;

– Ферран Торрес (Барселона) / 2 матчі (Лас-Пальмас, Бетіс), 4 голи + 1 гольовий пас;

– Іско (Реал Бетіс) / 3 матчі (Сельта, Гранада, Барселона), 3 голи + 1 гольовий пас;

– Кіріян Родрігес (Лас-Пальмас) / 3 матчі (Барселона, Вільярреал, Райо Вальєкано), 2 голи;

– Артем Довбик (Жирона) / 3 матчі (Атлетіко, Альмерія, Севілья), 3 голи + 1 гольова передача.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Ла Ліги та нижче в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за грудень також залишив за собою український нападник Жирони.