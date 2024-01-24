Іспанія

Клуб зробив непоганий трансфер в лінію захисту.

Реал Сосьєдад оголосив про трансфер захисника Хаві Галана - повідомляє офіційний сайт клубу.

Угоду буде оформлено на правах оренди до літа.

Дебют Хаві у рамах Ла Ліги відбувся у 2020 році в Уесці, звідки він перейшов до Сельти. Хороші виступи у галісійському колективу зацікавили Атлетіко Мадрид, який купив нового голкіпера, але здобути місце у старті лівому захиснику не вдалося через високу конкуренцію.

Цього сезону він провів 9 матчів і віддав 1 асист.