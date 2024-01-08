Іспанія

Форвард недостатньо залучений до ігрового процесу в ПСЖ.

Іспанський нападник Марко Асенсіо під час підготовки до нового сезону в якості вільного агента перейшов із мадридського Реала до французького Парі Сен-Жермен.

Очікувалось, що 27-річний виконавець на новому місці остаточно позбудеться статусу резервного футболіста, однак подальший розвиток подій указав на збереження цієї невтішної тенденції.

Під орудою Луїса Енріке Асенсіо відіграв усього 10 матчів, забивши три голи та віддавши три гольові передачі, тому під час зимового трансферного вікна знову постало питання його можливого трансферу.

Напрямків, насправді, небагато, оскільки лише баскський Реал Сосьєдад зголосився виплачувати гравцю його доволі високу зарплатню.

Іспанський колектив запропонував оренду до кінця сезону при тому, що ПСЖ гратиме саме проти "королівських" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.