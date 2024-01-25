Іспанія

Блискуча гра команди Ернесто Вальверде аж до заключних миттєвостей двобою зруйнувала всі плани колективу Хаві на один із трьох ще досяжних для неї трофеїв у сезоні.

Кубок Іспанії не дуже-то й шкодує мешканців східноєвропейського часового поясу, тому посеред тижня пізно ввечері охочі могли поспостерігати за черговим епізодом El Clasico. Цього разу — без участі мадридського Реала, бо й із баскським Атлетіком у каталонської Барселони є тривала історія з’ясування стосунків на найвищому рівні місцевого футболу.

І шкода було тих фанатів, які трохи затримались на перегляді гри на Балеарських островах поміж Мальоркою та Жироною (3:2), де інтрига панувала до останніх секунд, бо в звітній зустрічі для забитого м’яча господарям Сан Мамес вистачило трохи більше за пів хвилини ігрового часу. А потім Сансет та Арес створили з подачі Берічіче з лівого флангу відскок на Гурузету, який розстріляв неприкритий лівий кут чужих воріт.

Загалом, класична Барселона, яка не ввімкнулась у гру з перших хвилин, за що миттєво була покарана "левами". А яку підтримку господарі мали при цьому з трибун! Не дивно, що тиск на команду Хаві був настільки потужним, що та потім ще дуже довго не могла знайти власного футболу. А тут ще й травма задньої поверхні стегна спідкала Бальде на рівному місці, тож ситуація була явно не на користь "блаугранас".

Але якось посеред першої половини гри вони почали шукати шляхи до виходу із скрутного становища. Спочатку той-таки Берчіче необачною спробою вибити м’яч із власного воротарського поцілив у п’яту Левандовські, який стояв перед ним, а вже незабаром Ямал здійсним по-справжньому "доросле" зміщення з правого флангу до меж штрафного, яке завершив ударом під дальню стійку.

І ось так, незважаючи на взагалі несприятливі обставини, Барса перетворилась із команди, яка поступається за рахунком, на команду, яка не просто веде за гру, але й контролює дії опонентів. Звичайно, не без "вигадливості" власного захисту в окремих епізодах, бо іноді й Пеньї доводилось в останній момент перешкоджати намірам суперників тепер уже відігратись.

У такому темпі команда Хаві довела справу до переможного завершення станом на момент відходу на нетривалий відпочинок, але вихор атак Атлетіка після перерви знову посилився, тож Барса протрималась узагалі недовго. На 49 хвилині подачу Ніко Вільямса з лівого флангу ніхто спочатку не заблокував, а потім ніхто й не завадив Сансету головою розстріляти Пенью з близької відстані.

Згодом Ернесто Вальверде додав на поле ще й Іньякі Вільямса, після чого брати почали влаштовувати якийсь фестиваль на половині поля опонентів. Барселоні було не просто важко, а дуже важко, і іноді вона дійсно оминала третій пропущений м’яч в останній момент. Проте не все так похмуро було для гостей, оскільки вони залишали за собою контратаки, але… Але Ямалу було потрібно шукати для них завершення, а не гатити повз фактично порожні ворота обидва рази.

І, звичайно, проблеми в захисті в "блаугранас" нікуди не поділись, тож можна було опинитись за бортом ще за підсумками основного часу. Однак і в Атлетіка з реалізацією було не все в порядку, тож довелось грати овертайми, а нам віднаходити сили для того, аби їх додивитись до кінця. Добре, що хоч матч був цікавим, тож робити це було не складно.

Як виявилось, Барсі просто не вистачило сил на ще два тайми по п’ятнадцять хвилин. Команда Хаві постійно не встигала в обороні під час атак суперників, а вперед узагалі майже не ходила, тож її гра була блідою. Натомість розкішним був Атлетік, який двічі догравав до останнього й у підсумку двічі забивав у чужі ворота. Майстровиті голи й, певна річ, оформили їх брати Вільямси.

Фінальний свисток головного арбітра Хосе Марії Санчеса Мартінеса з Лорки відправив до півфіналу Кубка Іспанії баскський Атлетік, тоді як для каталонської Барселони турнір достроково добіг до завершення.— Барселона 4:2Гурузета, 1, Сансет, 49, І. Вільямс 105+2, Н. Вільямс, 120+1 — Левандовські, 26, Ямал, 31Агірресабала — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос (Еррера, 90), Весга (У. Гомес, 46, Хаурегісар, 105) — Арес (І. Вільямс, 59), Сансет, Н. Вільямс — Гурузета (Вільялібре, 73).І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен (Кубрасі, 69), Бальде — Педрі (Роберто, 99), де Йонг, Гюндоган — Ямал (Гую, 106), Левандовські (Феліш, 77), Торрес.Попередження: Сансет, Прадос, Еррера — Крістенсен, Торрес, Форт, Ямал, де Йонг, Роберто