Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 24 січня 2024 року, 22:30.

У рамках чвертьфіналу Кубка Іспанії баскський Атлетік переміг ну надзвичайно напруженому овертаймі каталонську Барселону та вибив одного з фаворитів турніру.

Команді Ернесто Вальверде не знадобилось і хвилини ігрового часу для того, аби вийти вперед за рахунком у цій зустрічі, після чого господарі ще певний час тримали ситуацію під контролем.

Але зрештою футболісти Хаві здійснили вольовий камбек та забили два м’ячі посеред першого тайму, із чим і пішли потім на перерву.

Для того, аби після відпочинку повернутись із ще одним пропущеним м’ячем, після чого Барса грала суто на контратаках, а Атлетік безуспішно намагався забити ще в основний час.

У підсумку — овертайми, на які сил у команди Хаві вже не вистачило, а гравці Вальверде натомість ніби й не зупинялись.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Барселона в 1/4 фіналу Кубка Іспанії-2023/24:

Атлетік — Барселона 4:2

Голи: Гурузета, 1, Сансет, 49, І. Вільямс 105+2, Н. Вільямс, 120+1 — Левандовські, 26, Ямал, 31

Атлетік: Агірресабала — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Прадос (Еррера, 90), Весга (У. Гомес, 46, Хаурегісар, 105) — Арес (І. Вільямс, 59), Сансет, Н. Вільямс — Гурузета (Вільялібре, 73).

Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен (Кубрасі, 69), Бальде — Педрі (Роберто, 99), де Йонг, Гюндоган — Ямал (Гую, 106), Левандовські (Феліш, 77), Торрес.

Попередження: Сансет, Прадос, Еррера — Крістенсен, Торрес, Форт, Ямал, де Йонг, Роберто.