Іспанія

Цікавий трансфер можливий під завісу зимового вікна.

Іспанський центральний нападник Рафа Мір має порівняно нетривалу професійну кар’єру за плечима, однак уже встиг пограти за чималу кількість команд не тільки на батьківщині, а й у Англії.

Однак зараз 26-річний виконавець перебуває в складі андалузької Севільї, де його можна назвати частиною основи, проте без чітких перспектив на майбутнє.

У цьому сезоні Мір відіграв 670 хвилин у 20 матчах, забив три м’ячі та віддав один гольовий пас, що є посереднім показником, але не для команди, яка більшу частину часу бореться за виживання.

Однак що в клубі, що власне гравець вважають таку кількість ігрового часу недостатньою, тож під час зимового трансферного вікна Севілья ладна розглянути пропозиції щодо оренди Рафи.

І саме така й надійшла напередодні від італійського Торіно.

Проте "бики" хочуть отримати ще й опцію викупу форварда цього літа, що дещо ускладню процес перемовин.

За свою кар’єру Мір пограв за молодіжки Барселони та Мурісії, а також Валенсію, Лас-Пальмас, Уеску та англійський Вулвергемптон.