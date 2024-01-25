Цікавий трансфер можливий під завісу зимового вікна.
Рафа Мір, Getty Images
25 січня 2024, 08:40
Іспанський центральний нападник Рафа Мір має порівняно нетривалу професійну кар’єру за плечима, однак уже встиг пограти за чималу кількість команд не тільки на батьківщині, а й у Англії.
Однак зараз 26-річний виконавець перебуває в складі андалузької Севільї, де його можна назвати частиною основи, проте без чітких перспектив на майбутнє.
У цьому сезоні Мір відіграв 670 хвилин у 20 матчах, забив три м’ячі та віддав один гольовий пас, що є посереднім показником, але не для команди, яка більшу частину часу бореться за виживання.
Однак що в клубі, що власне гравець вважають таку кількість ігрового часу недостатньою, тож під час зимового трансферного вікна Севілья ладна розглянути пропозиції щодо оренди Рафи.
І саме така й надійшла напередодні від італійського Торіно.
Проте "бики" хочуть отримати ще й опцію викупу форварда цього літа, що дещо ускладню процес перемовин.
За свою кар’єру Мір пограв за молодіжки Барселони та Мурісії, а також Валенсію, Лас-Пальмас, Уеску та англійський Вулвергемптон.