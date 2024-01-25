Іспанія

Цього сезону каталонці грають непереконливо.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про амбіції клубу у нинішньому розіграші іспанської Ла Ліги. Цитує іспанського функціонера Mundo Deportivo.

"Я вірю, що ми продовжуємо бути кандидатами на перемогу у Ла Лізі. Буде дуже складно, але я вірю у це.

Я завжди згоден з Хаві, я впевнений, що Барса досягне великих успіхів у другій частині сезону. Ми будемо готові набирати очки у кожному матчі, щоб у підсумку виграти Ла Лігу.

Програш у Суперкубку та виліт з Кубку Іспанії — це удар для такого клубу, як Барса. Але тепер ми можемо зосередитися виключно на чемпіонаті та Лізі чемпіонів", — сказав Лапорта.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, Барселона вилетіли з Кубка Іспанії, поступившись у додатковий час Атлетіку Більбао (2:4).