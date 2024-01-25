Getty Images
25 січня 2024, 17:52
Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті наполягає на тому, щоб президент "бланкос" Флорентіно Перес повернув колишнього нападника "королівського" клубу Каріма Бензема, який зараз виступає у складі Аль-Іттіхада. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, італійський фахівець звернувся до Переса з метою підписати 36-річного футболіста на правах оренди до кінця цього сезону. При цьому наголошується, що президент Реала ставиться скептично до повернення француза.
Діючий контракт 36-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з шаленою зарплатнею 100 млн. євро на рік.
Цього сезону, Карім Бензема зіграв за Аль-Іттіфак 20 матчів, забив 12 голів та віддав 5 результативних передач.
Нагадаємо, що Бензема незадоволений своїм перебуванням в Аль-Іттіхаді та попросив керівництво клубу
тимчасово відпустити його в один з європейських клубів.