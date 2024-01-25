Іспанія

Що на це скаже президент "вершкових"?

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті наполягає на тому, щоб президент "бланкос" Флорентіно Перес повернув колишнього нападника "королівського" клубу Каріма Бензема, який зараз виступає у складі Аль-Іттіхада. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, італійський фахівець звернувся до Переса з метою підписати 36-річного футболіста на правах оренди до кінця цього сезону. При цьому наголошується, що президент Реала ставиться скептично до повернення француза.

Діючий контракт 36-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з шаленою зарплатнею 100 млн. євро на рік.

Цього сезону, Карім Бензема зіграв за Аль-Іттіфак 20 матчів, забив 12 голів та віддав 5 результативних передач.