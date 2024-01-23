Карім Бензема звернувся до керівництва Аль-Іттіхада із проханням тимчасово покинути команду, повідомляє AFP.
Француз не відчуває, що здатний викластися на повну через тиск, який він відчуває у клубі.
Аль-Іттіхад запропонував Бензема піти в оренду в інший клуб із Саудівської Аравії, проте сам гравець відмовився.
Діючий контракт між сторонами розрахований до 2026 року.
Раніше Бензем був відсторонений від тренувань з Аль-Іттіхадом, оскільки не прибув вчасно в розташування команди після відпустки. 
Раніше повідомлялося, що власник Ліона хотів би повернути Бензема, але клуб навряд зможе собі дозволити це. 