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Француз хоче залишити клуб із Саудівської Аравії.

Карім Бензема звернувся до керівництва Аль-Іттіхада із проханням тимчасово покинути команду, повідомляє AFP.

Француз не відчуває, що здатний викластися на повну через тиск, який він відчуває у клубі.

Аль-Іттіхад запропонував Бензема піти в оренду в інший клуб із Саудівської Аравії, проте сам гравець відмовився.

Діючий контракт між сторонами розрахований до 2026 року.

Раніше Бензем був відсторонений від тренувань з Аль-Іттіхадом, оскільки не прибув вчасно в розташування команди після відпустки.