Іспанія

Аргентинець дав свій коментар.

Серхіо Агуеро оцінив важливість Антуана Грізманна для Атлетіко.

"Звичайно, Грізманн повинен відчувати себе як вдома в клубі, де він показав найкращі результати у своїй кар'єрі.

Він гравець, який забиває та дозволяє забивати іншим. Я радий за Атлетіко, тому що саме Грізманн допомагає цій команді прагнути високих досягнень", — наводить слова Агуеро Football Espana.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Грізманн взяв участь у 29 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 18 голами та п'ятьма результативними передачами.