Алекс Бальде вибув до кінця сезону через травму, повідомляє AS.

За інформацією джерела, захисник Барселони пошкодив задню поверхню стегна.

Додаткові обстеження підтвердили найгірші побоювання клубу: у гравця виявлено травму сухожилля двоголового м'яза стегна і перенесе операцію.

Мінімальний термін відновлення від таких травм становить 4 місяці.

Цього сезону Ла Ліги Бальде провів 18 матчів і відзначився одним асистом.