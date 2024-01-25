У футболіста проблема зі стегном.
АЛЕХАНДРО БАЛЬДЕ, GETTY IMAGES
25 січня 2024, 22:50
Алекс Бальде вибув до кінця сезону через травму, повідомляє AS.
За інформацією джерела, захисник Барселони пошкодив задню поверхню стегна.
Додаткові обстеження підтвердили найгірші побоювання клубу: у гравця виявлено травму сухожилля двоголового м'яза стегна і перенесе операцію.
Мінімальний термін відновлення від таких травм становить 4 місяці.
Цього сезону Ла Ліги Бальде провів 18 матчів і відзначився одним асистом.