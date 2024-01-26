Іспанія

На Хаві чекає доля попередників?

Головний тренер Барселони Хаві висловився з приводу критики на свою адресу в контексті невдалих результатів команди у цьому сезоні. Його слова наводить Marca.

"Я не знаю, можливо, це несправедливо стосовно мене, але подібні речі трапляються часто. У цьому клубі завжди цінують людей після відходу. Нині цінують Вальверде, Кумана, Бускетса. За ними сумують, хоча раніше їх знищували.

Сподіваюся, ви сумуватимете за мною. Але я ціную те, що маю. Я у найкращому клубі світу. Ціную те, що приходжу на цю роботу. Я щасливий і знаю, що тут є багато вимог.