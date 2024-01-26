Хаві, Getty Images
26 січня 2024, 16:48
Головний тренер Барселони Хаві висловився з приводу критики на свою адресу в контексті невдалих результатів команди у цьому сезоні. Його слова наводить Marca.
"Я не знаю, можливо, це несправедливо стосовно мене, але подібні речі трапляються часто. У цьому клубі завжди цінують людей після відходу. Нині цінують Вальверде, Кумана, Бускетса. За ними сумують, хоча раніше їх знищували.
Сподіваюся, ви сумуватимете за мною. Але я ціную те, що маю. Я у найкращому клубі світу. Ціную те, що приходжу на цю роботу. Я щасливий і знаю, що тут є багато вимог.
Ми говоримо про мою роботу з липня після поразки від Арсеналу. Я спокійний, ми робимо хорошу роботу. Я живу в іншій реальності, ніж ви. Я знаю клуб. Розумію шум навколо, я не маю проблем з цим. Якщо ми пройдемо далі у плей-офф Ліги чемпіонів, то будуть розмови про те, що Барса повернулася.
Я тут вже два з половиною роки і гадаю, що мені залишилося швидше менше, ніж більше. Якщо подивитися на попередників. Пеп провів чотири сезони, Луїс Енріке — три. Настане момент, коли я піду, так що не хвилюйтеся", — сказав ентренадор Барселони.
Наразі, Барса посідає третю сходинку у чемпіонаті Іспанії, відстаючи від лідируючої Жирони на вісім пунктів, маючи на одну зіграну гру менше.