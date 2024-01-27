Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та Вільярреал.

Каталонська Барселона та Вільярреал зіграють у рамках 22 туру іспанської Ла Ліги.

Хаві, після поразки від баскського Атлетіка (2:4), залучив до стартового складу Форта ліворуч у захисті, тоді як Феліш гратиме над ним у атаці, а Ромеу повернеться до центрального трикутника.

Марселіно, на тлі перемоги над Мальоркою (1:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Крістенсен, Форт — де Йонг, Ромеу, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Феліш.

Запасні: Астралага, Касадо, Канселу, Торрес, Педрі, Роке, Кочен, Фермін, Кубрасі, Гую.



Вільярреал: Йоргенсен — Феменіа, Куенка, Баї, А. Морено — Акхомаш, Санті, Коклен, Баена — Ж. Морено, Серлот.

Запасні: Альварес, Москера, Капу, Гедеш, Трігерос, Моралес, Манді, Альтіміра.



Гра Барселона — Вільярреал почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.