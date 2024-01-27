Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 22-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 27 січня і розпочнеться о 19:30.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Вільярреал. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — ВІЛЬЯРРЕАЛ

СУБОТА, 27 СІЧНЯ, 19:30. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона минулого туру провела хороший матч і виграла в Бетіса. Тепер чекатиме ще одна непроста зу із Вільярреалом.

У чемпіона Іспанії є свої проблеми, хоча за результатами наразі все більш менш непогано. Вільяреал грає не дуже впевнено, зараз у Марселіно дуже багато роботи в декількох напрямках.

Враховуючи хороші результати конкурентів, обом колективам необхідно вигравати і не збільшувати відставання у таблиці. Наразі клуби знаходяться у невеликій кризі, необхідно змінювати ситуацію на дуже важливому етапі сезону і враховуючи виліт з Кубка Іспанії буде менше навантаження.

Атакувальна гра в Барселони на хорошому рівні, а в обороні дещо гірше. Зіграти на нуль в захисті вдалося на початку грудня, а Вільяреал має атакувальний потенціал і ефективних гравців, які можуть скористатися помилками захисників.

В попередніх матчах іспанський гранд не мав труднощів у боротьбі з даним опонентом в усіх турнірах. На початку нинішнього сезону команда Хаві виграла. Раніше вона здобувала такий же результат у 4 з 5 попередніх зустрічей. Вільярреал до того перемагав Барсу в травні 2022 року з рахунком 2:0.

Майбутній матч стане 52-м протистоянням між Барселоною і Вільярреалом. Наразі Барса перемагала частіше і була кращою в 32 зустрічах. А кастельйонський колектив здобув вдалий результат лише у 9 матчах.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Гюндоган, де Йонг, Педрі — Ямал, Левандовські, Феліш

Вільярреал: Йоргенсен — Кіко, Баї, Куенка, А. Морено — Ахомаш, Комесанья, Коклен, Баена — Ж. Морено, Серлот

Не зіграють: тер Штеген, Мартінес, Бальде, Алонсо, Гаві — Рейна, Піно, Терратс, Фойт, Педраса, Парехо, Суарес

Під питанням: Рафінья — ..

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