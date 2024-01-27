Іспанія

Наставник дав свій коментар.

"Я розумію, що вина лежить на гравцях, але я несу найбільшу відповідальність. Ми маємо змінити тенденцію, чемпіонат складається для нас дуже важко.

Що стосується матчу, то ми заслуговували на перемогу, ми зробили найскладніше – камбек. Після цього ми почали втрачати м'яч, не зробили тактичного фолу при 3:3. Підсумковий рахунок не відображає того, що ми бачили під час гри.

Це важкий удар, команда у дуже поганому психологічному стані. Але наш клуб вибирався і з важчих ситуацій", — наводить слова Хаві Marca.

У наступному турі каталонська Барселона прийматиме памплонську Осасуну, а Вільярреал удома гратиме проти Кадіса.