Іспанія

Форвард продовжить кар'єру у мадридському клубі.

Мойзе Кін переходить до Атлетіко, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, трансфер повністю узгоджений. Кін вирушить до мадридського клубу на правах оренди до кінця сезону. Опцію викупу не передбачено.

Очікується, що угоду буде офіційно завершено найближчими 24/48 годинами.

Контракт Мойзе з Ювентус розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону італієць провів 12 матчів у Серії А і не відзначився результативними діями.